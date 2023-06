Isma Juárez ha asistido al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde se ha podido codear con algunos de los "peces gordos del sector financiero", entre ellos el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, al que el reportero de El Intermedio ha podido hacer algunas preguntas.

"¿La economía española está como una moto o como un estanque?" le pregunta Isma, que para conseguir llegar hasta él le asegura que "he sido del Club La Caixa toda la vida". El reportero además comenta al presidente de CaixaBank que "me quité de La Caixa porque me cobraron 70 céntimos por descargarme un PDF". "Curioso", le responde Goirigolzarri en el vídeo sobre estas líneas.

"Tendrían que mirar eso", le insiste Isma Juárez, que le asegura que, en su caso, "yo miro la microeconomía".