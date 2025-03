Isma Juárez descubre la gastronomía de Ecuador: "Cuando hago reportajes así me pongo hasta el culo de lo que me deis"

Isma Juárez ha visitado, en su sección 'Low Cost Planet', Casa Ecuador, un evento celebrado en Madrid para dar a conocer la cultura de este país. El reportero visita uno de los espacios en el que una cocinera está preparando un plato tradicional del país llamado encebollado de pescado.

"Normalmente, cuando hago reportajes así con países me pongo hasta el culo de lo que me deis", le dice Isma a los cocineros. La chef explica que esa elaboración es emblemática y muy importante para la resaca. "Es el kebab de allí", responde Isma. Al probarlo, Juárez afirma que "no hace falta venir inflado a 'tequifresis' para que esto esté rico".

Después, prueba una cerveza de Ecuador. "Si alguien me pudiera hacer un masaje en los pies yo ya...", comenta el reportero. Otro de los platos que prueba son los callos en salsa de maní. "Te estás poniendo las botas hoy con nosotros", le dice el cocinero a Isma. El reportero le cuenta que ha venido después de comer y le advierte: "No sabes lo que hubiera pasado si hubiera venido antes".