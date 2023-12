El reportero de El Intermedio Isma Juárez no se perdió uno de los desayunos informativos de este año en el que se codeó con algunos de los "peces gordos del sector financiero", entre ellos el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.

Tuvo la oportunidad de entrevistarle sobre el estado de la economía española en ese momento: "¿Va como una moto, o está como un estanque?", le interrogó al banquero.

Además, le confesó que había sido "del club de La Caixa de toda la vida", aunque ahora ya no está en ese banco. Sin embargo, le explica el motivo por el que dejó el banco: "Le tengo que reconocer una cosa, me quité de La Caixa porque me cobraron 70 céntimos por descargarme un PDF, tendría que mirar eso".

Goirigolzarri reacciona a esta confesión con un "¡Curioso!", y Juárez bromea sobre que él, que no es experto en economía, mira por "la microeconomía" de los españoles.