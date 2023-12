El reportero tuvo la oportunidad de hablar con David Camacho, investigador de la Universidad Politécnica que, además, como le explicó, trabaja desde hace 25 años en el ámbito de la Inteligencia Artificial. Como le contó el investigador, los modelos generativos, como el chatGPT o los modelos que generan imágenes falsas, han cambiado mucho el ámbito de las 'fake news'. Camacho le contó al reportero que muchos alumnos utilizan este tipo de plataformas para falsear exámenes o prácticas. Juárez, a pesar de su existencia, le explicó que el nunca lo había utilizado ya que, aunque utilices ChatGPT "tienes que ser listo escondiendo las cosas".

Laura Teruel, profesora de periodismo político en la Universidad de Málaga. La docente le explicó a Juárez que el último bulo que había desmentido estaba relacionado con los 'chemtrails': "Me enterneció porque un grupo de señoras me preguntó si era verdad lo de los aviones que vuelan para que no llueva rompiendo las nubes. Aunque se lo desmonté no me creyeron".

Juárez también tuvo la oportunidad de hablar sobre desinformación con Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso le contó al reportero que el último bulo que le había llegado era que "el Madrid está perjudicado por los árbitros". Margarita Robles, ministra de Defensa, le cuenta al reportero que el último bulo que han tenido que desmentir es que "una fragata española iba con armamento a Israel". Isma le ha pedido otro bulo más a la ministra ya que con el que le ha contado "no puede hacer bromas".