Isma Juárez conecta en directo con El Gran Wyoming desde el pasillo que da al plató de El Intermedio. "Vengo a hacer una denuncia", destaca el reportero mientras recorre el pasillo: "Es un pasillo muy bonito en el que hay un montón de fotografías de programas muy guays". Incluso, Isma Juárez enseña una imagen de El Gran Wyoming en el primer El Intermedio y una fotografía del equipo antiguo del programa, con Gonzo.

"También está el elenco actual, Wyoming, la gente que hace ahora el programa", muestra el reportero, que manda una indirecta al presentador: "Wyoming, mira, el equipo actual, no sé si ves alguna cosa que falta...". "No, me parece que está todo muy bien, ¿qué pasa?, no entiendo nada", responde Wyoming a Isma Juárez, que responde tajante en el vídeo principal de esta noticia: "Wyoming, ¿dónde estoy?, llevo tres años aquí y no estoy, esto es una falta de respeto absoluta".

Incluso, el reportero critica que haya una imagen de Toni Cantó cuando estaba en la serie '7 vidas': "Cada día cuando entramos en plató vemos a Toni Cantó". "Y no está Alvise de milagro, que iban siempre de la manita", destaca el presentador a Juárez, que responde: "Si solo falta Manu Tenorio, están todos menos yo". Sin embargo, Isma Juárez pone una "solución muy rápida" al problema: pega una foto de su cara en el cuerpo de Dani Mateo. "Dani ya tiene la foto de Zapeando", destaca el reportero.