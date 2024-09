Thais Villas tiene la oportunidad de charlar con Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía. Cuerpo lleva solo nueve meses en el cargo lo que hace que, para muchas personas, sea alguien desconocido. Por ello la reportera le propone un juego: ver si realmente la gente le conoce. "En el peor de los casos, a los que les preguntemos ya me conocerán después", afirma él, positivo.

Primero preguntan a una mujer que, como les explica, trabaja en el Senado como intérprete de gallego. A pesar de ello, no reconoce al ministro. Thais le da una serie de pistas y ella le ve perfil de trabajar en palacio. "Este señor que tenemos aquí es ministro de Economía", informa la reportera. "¡Qué vergüenza!", afirma ella.

La chica, que, según ha explicando, es su último día en el Senado, aprovecha para preguntar al ministro por qué el Senado de España ha dado la licitación del servicio de interpretación de las lenguas cooficiales a una empresa australiana. "Afecta a mi economía directamente", explica ella. "Desde luego que vamos a investigarlo", responde él.

Otro señor se acerca directamente a Cuerpo para estrecharle la mano. "Le quería saludar", le dice. Rubén, que así se llama, confiesa que, inicialmente, no lo ha reconocido. "De cara digo, este señor me suena...", explica. Además, también le explica que él no ha votado al PSOE. Rubén le explica al ministro que hace un año estuvo en paro y que, cuando vio la prestación, se dio cuenta que no le daba ni "para pagar el alquiler". "Tiene usted toda la razón", afirma Cuerpo, por ello han subido los subsidios al desempleo.