Thais Villas charla con Carlos Cuerpo, ministro de Economía. La entrevista comienza entre risas gracias a la presentación de la reportera: "Con este 'cuerpirri' hace honor a su apellido". "Vaya introducción... el 'cuerpirri' me lo quedo", responde él, entre risas.

Tras la suspensión de la votación por el techo de gasto, la reportera pregunta al ministro si los presupuestos se dejarán "para el año que viene". "No, el mensaje que hemos dado es un mensaje de negociación y de darnos plazo para conseguir que salga adelante la votación", explica Cuerpo. En cuanto a la economía, el ministro explica que las perspectivas son "muy buenas" y que "tenemos buenos datos". "Somos conscientes de que no hemos llegado donde queremos llegar", añade. Cuerpo apunta a que, por ejemplo, la tasa de paro de los jóvenes "ha caído más de 7 puntos desde el año 2018, es decir, vamos en la buena dirección y a un buen ritmo".

Thais quiere saber cuánto dinero lleva encima el ministro. "Llevo el móvil, hace mucho tiempo que no tengo dinero suelto", confiesa, dando la vuelta a sus bolsillos. Cuerpo se confiesa "disfrutón" cuando está en un grupo de amigos. "No me cuesta decir 'esta ronda es mía'", afirma. El ministro, además, tiene un apellido muy característico que, como explica, "siempre ha dado mucho juego". "CCC, como los cursillos", le dice Thais.