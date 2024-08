Tras unas merecidas vacaciones, El Intermedio vuelve a laSexta el próximo dos de septiembre en su horario habitual. A partir de las 21:30 h los espectadores podrán disfrutar de la actualidad contada por el Gran Wyoming, Sandra Sabatés, y el resto de colaboradores habituales.

Como anuncia la promoción que se puede ver en el vídeo sobre las líneas, lanzada para dar la noticia de su vuelta, "algunas cosas pasan muy rápido y otras permanecen siempre ahí". Algo que, según se desprende de la misma, parece emocionar al presentador que no puede evitar llorar. Junto a él está su compañera, Sandra, y otros colaboradores del espacio de laSexta como Dani Mateo, Isma Juárez, Thais Villas, Cristina Gallego y Andrea Ropero.

El Intermedio se despidió el pasado 27 de junio con un programa especial, 'El Intermedio a bordo', que emulaba la popular serie 'Vacaciones en el mar'. A pesar de ello, los espectadores han podido seguir disfrutando de los mejores momentos del programa gracias a 'The very best of El Intermedio'.