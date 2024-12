Inés Rodríguez desvela a Thais Villas su encuentro con Bertín Osborne: "A veces la vida no sale como queremos"

Inés Rodríguez confiesa la surrealista charla que tuvo con Bertín Osborne al encontrárselo en la puerta de unos Premios: "Me preguntó por qué iba descalza y le dije que me quedaban grandes los zapatos".

Inés Rodríguez hace balance de su año con Thais Villas, a la que desvela cómo ha cambiado su vida desde que se estrenó como colaboradora de El Intermedio. "Estoy teniendo la filosofía de no informarme de nada de lo que hago", explica Rodríguez, que confiesa que no sabe a qué va a los eventos: "Mi repre está hasta el coñ* de mí".

"El otro día aparecí en la gala de unos premios que no sabía ni de qué eran", explica Inés Rodríguez, que confiesa que se encontró con Bertín Osborne en la puerta: "Iba yo descalza y me preguntó por qué iba así". "Le expliqué que me quedaban grande los zapatos", recuerda la colaboradora de El Intermedio, que reflexiona: "Pero no pasa nada porque a veces la vida no sale como queremos, pero, precisamente, así he acabado yo aquí, así que muy bien".