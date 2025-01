Inés Rodríguez anima a Irene Villa en la Copa de España inclusiva de esquí alpino: "Me tienes de cheerleader number one"

Inés Rodríguez ha estado en Baqueira Beret, donde se ha celebrado la Copa de España inclusiva de esquí alpino, organizada por el Centro de Deportes de Invierno Inclusivos del Valle de Arán.

Andrés Gómez, el responsable de este evento, explica en el vídeo sobre estas líneas el trabajo que desde hace décadas hace el CDIA para "dar opciones para que los deportistas con discapacidad tengan una carrera deportiva". De cara a cómo las personas con discapacidad pueden acceder al material de un deporte tan caro como los de nieve, destaca el trabajo del propio centro o fundaciones en diferentes estaciones de esquí.

"Parezco la señora de bien entre tanto pijo", comenta con humor Inés durante un paseo por la estación de esquí antes de hablar con Irene Villa, excampeona de España en esquí adaptado, que compite en esta copa y admite que, aunque su padre le dice que "deje a las nuevas", "no hay tanta gente y queremos seguir visibilizando". "Me tienes de cheerleader number one", le anima Inés.

Iker Caño compite en la categoría de deficientes visuales, que incluye ciegos totales y otros como en su caso, con un 6% de visión. En esta modalidad esquía junto a un guía con el que está conectado en todo momento a través de bluetooth. "Con los apoyos adaptados, se puede llegar a donde haga falta", comenta la colaboradora más 'inusual' de El Intermedio.

Inés también entrevista a Úrsula Pueyo, deportista paraolímpica campeona de Europa en dos ocasiones que llegó al top 4 del mundo. Tras 6 años sin competir en esquí, "hace diez días he vuelto a las andadas". En ese tiempo, explica, ha trabajado en el centro de menores de Palma de Mallorca.

Además, cuenta que ella perdió la pierna después de un accidente con un coche cuando iba en moto. Sin embargo, afirma que "estoy luchando cada día" y que, para volver a competir, necesita sponsors, pues en estos momentos solo recibe el apoyo de su familia. "Siempre digo que tengo que devolver tantas sonrisas como llantos provoqué", apunta.