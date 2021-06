Para Dani Mateo hay dos palabras muy necesarias de esa crisis de España con Marruecos, se trata de dos palabras que pronuncian muy a menudo los dirigentes del Partido Popular: "Gobierno dimisión". Y es que hoy ha sido Teodoro García Egea, secretario general del PP, quien ha pedido la dimisión inmediata de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a la que ha culpado directamente de generar esta crisis.

Tras estas palabras del dirigente 'popular', Dani Mateo ha felicitado a Laya: "Enhorabuena, hoy se ha convertido en miembro de pleno derecho de este Gobierno, de las buenas, de las de pata negra. Hoy por fin el PP ha pedido su dimisión". Asegura el presentador que es un 'must', porque "si los populares no piden que te vayas no eres ni un ministro ni eres nada, como mucho un socialcomunista bolivariano, pero de andar por casa". De hecho, desde enero de 2020, el PP ya ha pedido que dejen la Moncloa a Calvo, Iglesias, Ribera, Illa, Grande-Marlaska, Ábalos, Celaá, Planas, Escrivá, Garzón, Irene Montero, Castells y Belarra. Una larga lista a la que ahora se suma González Laya.