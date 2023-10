Isma Juárez visita la feria de ganado del municipio de Zafra, en Extremadura, una experiencia nueva para él que reconocer estar disfrutando "relativamente" a pesar de temer a "todos los bichos". El reportero, que se describe como "urbanita" confunde a un grupo de ovejas con cabras, ante lo que un lugareño señala que "eso es imperdonable".

Unos hombres cuentan a Juárez que están allí para ver si encuentran algún semental que les guste y le explican cómo se pueden identificar. "Mientras más tranquilito sea, se comprende que es mejor, que no empotre muy rápido", indica uno, a lo que otro añade: "Que tenga un buen percutor".

Además, asiste a un enjuiciamiento de la gallina extremeña, en el que se selecciona a las mejores, cuyos criadores obtienen un diploma y una mención especial. Este vuelve a tener una confusión, esta vez, llama pezuñas a las patas de un gallo y el juez le espeta: "Si me dices que eres rural, te suspendo". Pero esa no es la última, pues emite un juicio sobre la cresta de un gallo y el juez le responde tajante: "¿Hiciste el juicio de jueces? No puedes opinar".