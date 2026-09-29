La diputada del PP 'Ana Vázquez' se lleva un lanzallamas a El Intermedio: "No es un arma y tiene solo 30 mililitros de gas"

Cristina Gallego se convierte en 'Ana Vázquez' y analiza en El Intermedio la polémica del bote de gas pimienta en el Congreso, además de mostrar otros 'no armas' como un subfusil de asalto o un lanzallamas.

El Congreso ha abierto un expediente sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, tras el incidente con el gas pimienta, lo que podría implicar una suspensión de empleo y sueldo para ella.

"Eran solo 30 mililitros y no es un arma", afirma 'Ana Vázquez', que imitación de Cristina Gallego mediante asegura que "esto es una dictadura" y "nos van a prohibir hasta la laca".

"Me criticáis por defender a las mujeres ceutís y no sabéis lo que es ser una mujer ceutí", sostiene la 'diputada', mientas Wyoming le recuerda que "usted tampoco, que es de Ourense".

'Vázquez' denuncia una "campaña de acoso y derribo", porque asegura que "no se intoxicó nadie, bueno más de diez, pero es que un día normal en el Congreso falta esa gente".

Según indica el informe de los letrados del Congreso, el incidente por el gas pimienta provocó pérdidas por 800 euros, ya que hubo que tirar prácticamente toda la comida de ese día. "Están los de Sumar quejándose todo el día de que la comida está sosa, y para un día que le echo un poquito de pimienta la tiran", comenta la diputada visiblemente enfadada, hasta el punto de que saca una ametralladora: "No me provoquéis que me enciendo".

"¿Esto también es un arma? ¿Desde cuándo un subfusil de asalto semiautomático con cañón de 14 pulgadas y mirilla láser es un arma?", pregunta 'Vázquez', que asegura que el arma "está descargado", aunque quizá podría tener "un par de balas". También sostiene que eso "lo llevan los niños en Ceuta al colegio en la mochila de ruedas, porque pesa bastante".

También exhibe un lanzallamas, que según ella "no es un arma y tiene solo 30 mililitros de gas" y que también pensó en llevar al Congreso "pero a ver cómo le paso esto de tapadillo a un compañero para que lo vacíe en el baño". Por último, muestra lo que para Wyoming es un "arma de destrucción masiva": un DVD con sus mejores intervenciones parlamentarias.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.