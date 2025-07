"Todo por España": así responde un adolescente cuando Thais Villas le pregunta si es patriótico

¿Tienen los adolescentes sentimiento patriótico? El Intermedio recupera un curioso reportaje de Thais Villas. La reportera visitó un instituto de secundaria para saber si las nuevas generaciones estarían dispuestas a hacer cualquier cosa por España.

Un joven asegura que no le importaría que volviera la mili y que sería uno de los primeros en acudir. "Todo lo que sea por España", le asegura Luis a Thais Villas.

Sin embargo, su compañera de clase Carla piensa todo lo contrario. Ella tiene claro que no participaría en ningún conflicto bélico: "A la guerra no voy a ir, no voy a durar ni una hora", comenta con sinceridad.

Durante el reportaje, Villas también charla con Adrián y Samuel. El primero dice que no haría la mili porque los deportes no son lo suyo. En cambio, Samuel afirma que sí iría a la guerra, pero pone sus límites muy claros como Eurovisión. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo de El Intermedio.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.