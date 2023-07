"¿Cuándo nos ha mentido Feijóo?", pregunta Héctor de Miguel a Sandra Sabatés y Dani Mateo nada más entrar en plató, a lo que ellos ponen de ejemplo "la revaloración de las pensiones" y "cuando Europa dijo que iba a derogar la excepción ibérica", entre otras muchas cosas.

"No me jodáis la tesis con tanta verdad", espeta, que trae las 'pruebas' de que el líder de los populares no tenía por qué saber a qué se dedicaba Marcial Dorado: "Solo llevaba 11 años ocupando titulares en la prensa nacional y gallega" y "encontraron una foto enmarcada con Feijóo en el salón" de Marcial Dorado cuando los de Aduanas irrumpieron en su casa.

"Eso no demuestra nada", ironiza, y les pregunta: "¿Acaso vosotros no tenéis unos cuantos de cientos de fotos viajando a montón de sitios con alguien que no conoces de nada?". "A mí me pasa todo el rato", bromea el colaborador, aunque luego se da cuenta de que es él mismo: "Son cosas de la edad". "Pero a Feijóo le pasa porque no tuvo ningún tipo de relación con Dorado", sentencia, "ni estrecha ni ancha".