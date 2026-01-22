Guillermo Fesser cuenta quién es Karoline Leavitt, portavoz de Trump en la Casa Blanca

Guillermo Fesser detalla el perfil de Karoline Leavitt, la joven portavoz de la Casa Blanca y figura clave del núcleo que protege a Donald Trump, marcada por su formación católica y un discurso combativo.

Guillermo Fesser avanza más datos sobre el núcleo duro que protege y defiende a Donald Trump. Una "corte de defensores acérrimos" del que forma parte la jovencísima portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. A sus 28 años, la más joven de la historia.

"Viene de una familia modesta. Su madre tenía una heladería y su padre vendía camionetas de segunda mano. Es la primera graduada universitaria de su familia y lo hizo en comunicaciones en la Universidad de San Anselmo. Lleva la cruz al cuello, porque su formación es católica, y se enorgullece mucho de ello. De hecho, antes de cada rueda de prensa reza una oración con su equipo para que Dios la ayude dice en 'articular sus respuestas'. Se casó con un hombre 32 años mayor que ella con el que tiene dos hijos", desvela el corresponsal.

Comenzó su carrera haciendo prácticas en deportes, pero rápidamente se paso a política. En la Casa Blanca se estrenó con una rueda de prensa, en la que dijo que "Estados Unidos estaba haciendo un despilfarro de dinero en las agencias porque los funcionarios no se enteraban de nada y habían donado, riéndose, 50 millones para condones en Gaza", recuerda Fesser, que añade que después se supo que "era un programa de anti sida, para la provincia de Gaza, de Mozambique", pero "daba igual".

"Luego pasó del pool de periodistas habitual, creó su propio pool de periodistas, dijo que hacía falta nuevas voces, dejó pasar a influencers, castigó a gente como el corresponsal de Associated Press porque no quería llamar al Golfo de México, Golfo de América. Y desde ahí hemos tenido una retahíla de amenazas a la prensa. Desde decir 'What a stupid question', que pregunta más imbécil, cuando no le gusta, hasta llamar últimamente activista de izquierdas al periodista de la revista 'The Hell' porque se le ocurrió preguntar que si Trump dice que todo lo que hace ICE está bien, cómo es posible que hayan detenido a 170 ciudadanos estadounidenses y hayan muerto 32 en su custodia en el año 2025. Le puso de terrorista para arriba", afirma el corresponsal.

Además, también acusó a Renée Good, de "terrorista doméstica". "Hablamos de una chica que se pone la medalla de que es la administración y el presidente más transparente de la historia, que más ruedas de prensa da. Ruedas de prensa donde lo único que hace, realmente, es contar lo bueno que es. Ejemplo de ello es cuando habló de Renée Good, y en lugar de hablar de la tristeza, habló de la alegría de que se había enterado que su padre era fan de Trump y esperaba que por este incidente no dejara de ser", concluye Fresser.

