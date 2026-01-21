Guillermo Fesser señala que "EEUU depende completamente de Europa para pagar sus facturas a fin de mes"

El corresponsal analiza en este vídeo si Europa debería preocuparse ante las amenazas de Donald Trump. Fesser considera que la UE debería unirse y hacerle frente.

Donald Trump ha vuelto a amenazar a Europa con una subida de aranceles para así conseguir Groenlandia. Pero ¿va en serio Trump con estas amenazas? Para Guillermo Fesser, el presidente estadounidense "puede llegar hasta donde Europa trague o quiera tragar".

"Cuando tratas con u gángster internacional, la única salida es decidir que EEUU no es amigo y hacerle frente", afirma el corresponsal. El periodista indica que Estados Unidos, hasta ahora, "era el proveedor de seguridad para que hubiera un libre comercio en este planeta". A cambio de esto, los países invertían en EEUU.

El periodista explica que esto era "estupendo" para EEUU ya que le permitía hacer negocio, pero, por otro lado, también es un inconveniente dado que la economía estadounidense depende de los compradores exteriores. "Según estimaciones del Deutsche Bank, EEUU depende completamente de Europa para pagar sus facturas a fin de mes", expone.

"Europa podría ver el envite de Trump y envidarle más diciéndole que vendería esta deuda y que se iría con otros socios", reflexiona, algo que pondría en evidencia "el farol" de Trump. El periodista considera que Europa ha decidido seguir una estrategia en la que cada país actua por separado, haciendo concesiones e ignorando que "por muchas concesiones que se haga a un bully, el bully no va a dejar nunca de ser un bully".

Fesser expone que Trump considera que Europa "es un lugar de países débiles, gobernada por burócratas ineficaces y que ha perdido el rumbo como civilización por haberse vendido a los inmigrantes". Además, señala que su geoestrategia es que "vivimos en un mundo con tres señores feudales, EEUU, China y Rusia, y el resto tenemos que ir comiendo de la mano del que elijamos". El primer ministro canadiense, Mark Carney, no da por bueno este orden mundial y ha sugerido que Europa se aleje de EEUU.

Sobre el interés que ha manifestado por Groenlandia, el periodista tiene claro que su interés está centrado en los minerales que hay en esta isla. Considera que EEUU paga a la OTAN y que esta "no le da nada". Y, como expone Fesser, está pagando por 37 bases militares estadounidenses que se encuentran en Europa. "Si Estados Unidos perdiera esas bases en Europa, pues perdería la capacidad de maniobra", afirma. "Tenemos cartas", concluye, "igual hay que plantearse que por fin hay que unirse a Europa y hacer frente a este bully".

