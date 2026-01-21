Donald Trump en el Foro de Davos, en directo | Trump carga contra Europa: "No va en la dirección correcta"

Trump afirma que Ucrania y Rusia se encuentran "razonablemente cerca" de un acuerdo "Creo que Rusia quiere hacer un acuerdo y Ucrania también. Creo que estamos razonablemente cerca", ha expresado sobre el posible acuerdo de paz. Y ha apuntado que este miércoles se verá con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. "Sé que no son tontos, pero si no lo hacen, serán estúpidos. Está muriendo mucha gente, no merece la pena". Compartir en X

Trump advierte a Canadá que debe ser "agradecido" con Estados Unidos El presidente Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a Canadá que debería ser más "agradecido" con Estados Unidos durante su discurso en Davos, Suiza. "Canadá recibe muchos beneficios gratuitos de nuestra parte, por cierto. También deberían estar agradecidos, pero no lo están", ha dicho Trump este miércoles, y ha añadido que su plan para construir un sistema de defensa antimisiles con una Cúpula Dorada también protegerá a Canadá. Trump ha afirmado que el primer ministro canadiense, Mark Carney, "no se mostró muy agradecido", refiriéndose al discurso de Carney en el Foro Económico Mundial esta semana. Carney no ha mencionado explícitamente a Estados Unidos ni a Trump, pero ha destacado "una era de rivalidad entre grandes potencias", y ha añadido que "el orden basado en normas se está desvaneciendo". ha dicho que Canadá se oponía al uso de aranceles por la disputa sobre Groenlandia, algo con lo que Trump ha amenazado. "Canadá existe gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones", ha remarcado Trump. Compartir en X

Trump ironiza con las "hermosas gafas de sol" de Macron: "¿Qué diablos pasó?" Trump también ha tenido tiempo para hablar del aspecto físico del presidente francés que ha aparecido estos días con una gafas de sol que tapan un derrame que tiene en su ojo derecho. Trump ha calificado las gafas de "hermosas" y ha lanzado un "¿qué diablos pasó?" para acto seguido asegurar que Macrón "le cae bien" y amenazar a Francia con más aranceles si no sube el precio de los medicamentos. Compartir en X

Trump asegura que "no usará la fuerza" para hacerse con Groenlandia Discurso victimista ahora de Trump que lamenta que la OTAN y Europa "no aprecian a EEUU". Trump dice que EEUU ha sufrido un trato injusto."Nunca pedimos nada y nunca obtuvimos nada, probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables, pero no lo haré", asegura. "Lo único que pedimos es que nos den Groenlandia, incluyendo el título de propiedad y los derechos de propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla", continúa. Y añade: "No se puede defender con un contrato de arrendamiento" Compartir en X

Trump tacha a Dinamarca de "desagradecida": "EEUU es la única potencia que puede garantizar la seguridad de Groenlandia" En este punto Trump comienza a hablar de su interés en Groenlandia. Trump asegura que Estados Unidos es la "única potencia capaz de garantizar la seguridad de Groenlandia". El mandatario recuerda que "cada aliado de la OTAN tiene que ser capaz de defenderse así mismo" y tacha a Dinamarca de "desagradecida". "Groenlandia es un vasto territorio casi completamente deshabitado y subdesarrollado. Se encuentra indefenso en un lugar estratégico clave entre Estados Unidos, Rusia y China", añade interpretando a su manera la historia y asegurando que EEUU tendría que haberse quedado con Groenlandia después de la Segunda Guerra Mundial. Trum afirma que Dinamarca tenía una deuda con Estados Unidos por haberla defendido durante la Segunda Guerra Mundial. "Dinamarca cayó ante Alemania tras solo seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse ni a sí misma ni a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a hacerlo, y lo hicimos", dice lamentando la decisión de EEUU de "permitir" que los daneses conservaran Groenlandia. "¿Qué estúpidos fuimos al hacer eso y qué tan desgraciados son ahora?", dice. Compartir en X

Trump: "Estados Unido se preocupa mucho por la gente de Europa" "Todo el mundo quiere ver un Occidente fuerte y unido", asegura el presidente del EEUU afirmando que Europa tiene que salir de la cultura en la que ha entrado en la última década y recordando que la potencia quiere "aliados fuertes, no seriamente debilitados". Compartir en X

Trump defiende que Venezuela "hará más dinero en los próximos 6 meses que en los últimos 20 años" En su línea habitual de fiarlo todo al rendimiento económico, Trump dice que Estados Unidos recogió 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela. "Ha sido un lugar increíble durante muchos años, pero luego se equivocaron con sus políticas", critica asegurando que con el "buen liderazgo" que tienen ahora Venezuela "hará más dinero en los próximos 6 meses que lo que han ganado en los últimos 20 años". Compartir en X

Trump continúa alabando su política de aranceles: "Con ellos hemos reducido radicalmente el creciente déficit" Trump defiende ahora su política arancelaria. "Con los aranceles hemos reducido radicalmente el creciente déficit, que era el más grande la historia mundial. Estábamos perdiendo más de un billón de dólares cada año", explica añadiendo que las exportaciones han aumentado en más de 150.000 millones de dólares. "Hemos hecho acuerdos comerciales históricos que cubren el 40% de todo nuestro comercio. Tenemos a algunas de las empresas y países más grandes del mundo como nuestros socios. Estos acuerdos que impulsan crecimiento. Porque como habéis aprendido, cuando Estados Unidos va hacia arriba, tú le sigues", defiende. Compartir en X

Trump advierte de que "Europa no va en la buena dirección" Primer mensaje del presidente de EEUU a los líderes europeos. "Amo a Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no va en la dirección correcta", advierte enumerando una serie de peligros que según él afectan al continente vecino como serían las importaciones extranjeras, las migraciones masivas y "la estafa verde". Compartir en X

Trump presume de los "increíbles números" logrados en EEUU en el primer año de su mandato "Bajo los demócratas de izquierda radical éramos un país muerto", ha espetado el presidente de Estados Unidos ante los líderes mundiales calificando de "milagro económico" los números logrados por el país en lo que lleva de su segundo mandato. Compartir en X

Trump arranca su intervención en Davos saludando a "tantos amigos" y "tan pocos enemigos" En su intervención en Davos, Donald Trump ha iniciado su discurso con un guiño a la sala, repleta de líderes de todo el mundo, celebrando estar "en la hermosa Davos", en Suiza, y dirigirse a tantos líderes empresariales respetados, "tantos amigos y tan pocos enemigos", ha comenzado, entre ligeras risas. Trump ha comenzado repasando los que considera sus grandes logros de su primer año como presidente de Estados Unidos (por segunda vez), y se ha jactado de llegar a Europa con "noticias estupendas" de Estados Unidos. Compartir en X

El mundo entero, pendiente de lo que diga Donald Trump en el Foro de Davos En Davos (Suiza), todo está preparado para la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha llegado con retraso por un pequeño problema en el Air Force One, a la espera de lo que pueda decir. Decidido a imponer su ideal en Europa —con Groenlandia y los aranceles como puntos centrales—, el republicano estadounidense llega a suelo suizo con el apoyo de su 'amigo', el secretario general de la OTAN, que ha utilizado los términos 'diplomacia' y 'consideración' para definir los planes de Trump. Compartir en X

Christine Lagarde (BCE) abandonó la cena de Davos ante las críticas de Estados Unidos a Europa Si la llegada de Donald Trump protagoniza la jornada en el Foro de Davos, el ambiente ya se caldeaba la noche anterior, cuando en una cena —a la que sólo se podía asistir con invitación— la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, optó por abandonar de manera abrupta el encuentro ante los comentarios del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, acerca de Europa. En el marco de este evento, en el que había un centenar de personas, Lutnick llegó a menospreciar las economías europeas y su falta de competitividad, en comparación con la destreza estadounidense, según la agencia Bloomberg. Compartir en X

El rey Felipe, contra el mundo que intenta imponer Trump: "Nuestra fuerza es nuestra unidad" Desde Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, el rey Felipe ha llamado a no aceptar ni avalar "planteamientos geopolíticos de otra época", en clara referencia al mundo que intenta imponer Trump, y ha recordado que "cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio" afecta a todo el conjunto. "Los tiempos que corren nos recuerdan con demasiada frecuencia que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios sin acciones que los respalden conducen a la frustración y al desencanto. Nuestra fuerza es nuestra unidad. Qué importante es en estos tiempos recordarlo", ha señalado, en el marco del 40.ª aniversario de la adhesión de España y Portugal a las comunidades europeas. Compartir en X

Mark Rutte (OTAN), fuerte defensor de Trump: "¿Alguien piensa que sin él España llegaría al 2% del gasto en Defensa?" El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dejado claro su acercamiento a Donald Trump durante sus primeras palabras en el Foro de Davos. Durante su intervención, ha expuesto que, desde la creación de la Alianza Atlántica en 1949, Estados Unidos y Canadá están en ella "porque la OTAN es crucial no solo para la defensa de Europa, sino también" para su propia defensa, por lo que necesitan "un Ártico seguro, un Atlántico seguro y una Europa segura". "Así que cuando la pregunta es '¿Está Europa segura?' Sí, Europa está segura, por lo que Europa está haciendo por sí misma dentro de la OTAN, pero también porque tenemos esa fuerte relación transatlántica", ha añadido, para después subrayar la importancia del acuerdo de la última cumbre de la OTAN en La Haya en la que los Estados miembros pactaron subir el gasto en defensa al 5% del PIB. Compartir en X

Trump retrasa el anuncio de su plan para Ucrania ante la oposición europea a su 'Junta de Paz' y a sus planes en Groenlandia Según informa el 'Financial Times', Trump tenía previsto acordar su plan de prosperidad de 800.000 millones de dólares para Ucrania, un plan que se cerraría en el marco del Foro de Davos junto a Europa. Pues bien, según el medio, que cita a seis funcionarios del Gobierno estadounidense, Trump ha pospuesto este plan ante la respuesta europea a sus pretensiones imperialistas y a su negativa a la 'Junta de Paz', a la que ha invitado a Vladímir Putin o a Benjamin Netanyahu, entre otros, y en la que exige un pago de 1.000 millones de dólares en metálico para poder entrar. Quique Hernández Compartir en X

