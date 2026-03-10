Guillermo Fesser afirma que Trump "se cree todopoderoso" y "tiene mentalidad de cinco años": "Ve la guerra como un videojuego"

Guillermo Fesser analiza los cambios en el discurso de Donald Trump sobre Irán y asegura que, aunque ya canta victoria y asegura que el conflicto durará poco, "Bush hizo lo mismo y seis años más tarde seguían en Irak".

Guillermo Fesser analiza desde Estados Unidos los cambios de opinión de Trump sobre la guerra en Irán. En el vídeo sobre estas líneas, señala que el presidente "tiene la mentalidad de un niño de cinco años y ve la guerra como un videojuego".

De hecho, señala que en la página oficial de la Casa Blanca "hay fotos montadas de la realidad con fotos de película y con fotos de videojuegos famosos como el Call of Duty o el Grand Theft Auto".

Según el "amiguito más pelota" de Trump, el senador Lindsey Graham, el mandatario habría dicho que "está limpiando el mundo de malos" y que van a establecer relaciones con nuevos líderes "que van a hacer a Estados Unidos mucho más próspero". Además, habría dicho que "si Irán ha caído, el próximo va a ser Cuba".

Fesser apunta que hoy "el Pentágono ha intentado poner un poquito de sentido común" y ha anunciado los tres objetivos que dicen que están cumpliendo. El primero es destruir los misiles y los drones que puedan amenazar a los Estados Unidos. El segundo es destruir la armada iraní y el tercero es dejar al Gobierno sin posibilidades de responder, al menos en los próximos diez años.

Basándose en estos tres objetivos, "Trump ya canta victoria y dice que esta cosa ya está prácticamente casi a medias", afirma Fesser, que recuerda que Bush hizo lo mismo "y seis años más tarde seguían en Irak".

El propio Trump se habría jactado ante un periodista del 'New York Times' de que ahora le llaman en su entorno del Gobierno "el más grandioso de todos los tiempos": "Se cree todopoderoso. Dice que en el primer mandato él rehizo el ejército y que ahora tiene el gusto de poder usarlo en plan chulo".

Todo esto lo habría dicho Trump, según Fesser, para "tranquilizar de los nervios a los republicanos, que tienen elecciones en noviembre y que no pueden seguir pretendiendo, 11 días después, decir que esta guerra no es una guerra, sino que es una acción bélica puntual. Porque si fuera guerra sería ilegal, ya que el Congreso tendría que autorizarlo y no lo ha hecho".

También estaría nervioso porque hay elecciones "y esta operación Furia Épica le cuesta a los votantes mil millones de dólares cada día".

