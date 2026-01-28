Guillermo Fesser, sobre el asesinato de Alex Pretty: "La narrativa oficial intenta echarle la culpa a él"

El periodista cuenta que el enfermero llevaba una pistola que nunca desenfundó. Por ese motivo, desde la Casa Blanca se justifica la actuación de los agentes que asesinaron a balazos a Pretty.

Tras el asesinato de Alex Pretty a manos de un agente de ICE en Minneapolis, se ha abierto un debate sobre el uso de las armas. Guillermo Fesser señala que esta discusión ha sido motivada por todo lo que se ha podido ver en los múltiples vídeos grabados por los testigos en los que se pueden ver los momentos previos a su asesinato.

Fesser señala que en estos vídeos se puede ver como Pretty, en una mano, tiene un teléfono y la otra está en el aire y a la vista. Además, se puede ver que cuando los agentes se aproximan a él, él se aleja de ellos y que fue arrastrado por varios agentes, tirado al suelo, golpeado y gaseado, para, después, ser disparado por la espalda. "cuando ya yacía en el suelo, inerte, indefenso, lo rematan con otros cinco tiros", añade el corresponsal.

"La narrativa oficial intenta echarle la culpa a él por haberse metido ahí y por habérselo buscado", explica, "¿por qué? Porque llevaba pistola". Pretty era enfermero de urgencias y, como señala Fesser, "la pistola que llevaba tenía un permiso legal". Minneapolis, como explica el periodista, es una ciudad con zonas en las que hay bastante peligro si se deben atender emergencias por la noche.

"Recordemos que en Estados Unidos muchos militares, muchos médicos militares del mundo, vienen a los hospitales de las ciudades como Minneapolis a hacer prácticas", cuenta el corresponsal, "ya que en estas ciudades suele haber enfermos con balas y con y con más heridas de proyectil que en las propias guerras".

El enfermero, durante la protesta, nunca desenfundó la pistola. "Los mismos que se llenan la boca al hablar de la Segunda Enmienda, del derecho a llevar armas, lo acusan a él de llevar un arma", expone Fesser.

El periodista recuerda que, durante el asalto al Capitolio en 2021, "eso que Trump ha llamado una manifestación pacífica", se requisaron por la policía 3000 balas y 180 armas de fuego. Fesser explica que, tras este suceso, Tom Homan, el sustituto de Greg Bovino en Minneapolis deberá convencer a la opinión pública de que se va a llevar a cabo una investigación imparcial. "Hay dudas gravísimas", concluye el periodista, "hasta un juez ha tenido que prohibirles que destruyan pruebas judiciales por si acaso se les ocurre".

