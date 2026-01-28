Fesser explica qué han pedido los demócratas para aprobar el presupuesto de ICE: "Que se vayan de Minneapolis"

"Algunos demócratas han dicho que van a votar que sí siempre y cuando el ICE se comprometa a irse de Minneapolis", entre otras cosas, explica Guillermo Fesser, que, sin embargo, asegura que la mayoría "no se fía" y votarán no a los presupuestos.

Guillermo Fesser analiza en El Intermedio las polémicas actuaciones del ICE tras asesinar a dos estadounidenses y detener a varios menores migrantes. Además, este martes se anunciaba que el jefe del ICE, Greg Bovino, iba a ser sustituido por Tom Homan en Minneapolis para intentar rebajar la tensión en la ciudad. Homan fue director de la policía de fronteras de Bush y, después, se convirtió en un héroe con medalla por su trabajo en la frontera. "En 'Trump.1' se paró y metió a los niños en cárceles", recuerda Fesser, que explica que por estos hechos tuvo que "huir" y jubilarse: "Pero en 2024 lo volvió a rescatar Trump y lo nombró 'el zar de la frontera'".

Además, este miércoles se va a votar en EEUU el presupuesto del Ministerio de Interior, del que dependen las partidas para el ICE. El corresponsal explica la inversión que se hace para sostener a las patrullas migratorias del ICE: "Date cuenta que han dado 170.000 millones al ICE, más que al FBI y a la Organización contra las drogas y más que a los 20 departamentos de Policía de EEUU en conjunto". "Trump ha batido ya todos los récord de detención de este país", asegura Fesser, que explica que, "gran parte de ese dinero va a ir a financiar los centros de detención que, casualmente, han sido construidos por sus amiguitos".

"Algunos demócratas han dicho que van a votar que sí siempre y cuando el ICE se comprometa a irse de Minneapolis, a no llevar máscaras a uno usar la aplicación de reconocimiento facial que llevan en el móvil y a no detener y deportar a ciudadanos de EEUU", explica Fesser, que se pregunta: "Pero, ¿quién se va a fiar de esto?". Y es que Fesser recuerda cómo los republicanos faltaron a la promesa de que "si los demócratas votaban para cesar el cierre del Gobierno de EEUU, ellos iban a respetar 14 millones de seguros médicos y no lo han hecho".

Por eso, "la mayoría de los demócratas optan por votar que no, pero eso es un arma de doble filo porque los republicanos, muy listos, no han puesto al ICE para votarlo de forma individual sino que han puesto una votación conjunta en la que si votas que no, votas también en contra de Presupuestos del Ministerio de Salud, de Transportes y de Defensa".

"La presión verdadera está en la calle, donde después de los asesinatos gritan que hay razones par ala huelga general y para el boicot a la Copa del Mundo de Fútbol", explica Fesser, que reflexiona: "EEUU dejaría de funcionar inmediatamente sin los hispanos, en lugar de perseguirles, deberían darles las gracias por sus servicios prestados".

