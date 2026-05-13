Wyoming se 'identifica' con el juez García Castellón tras detener el desencriptado de los archivos de Villarejo: "Llevaba mucho trabajo"

Wyoming reflexiona sobre el juez García Castellón tras conocerse que la Policía dejó sin descifrar el 40% de los archivos de Villarejo porque estaban encriptados: "Algunos piensan que para no involucrar a más personalidades o favorecer a algún partido".

Wyoming arranca El Intermedio con una confesión: "Yo no soy vocacional. De todas las leyes que conozco, la que más respeto es la del mínimo esfuerzo", afirma el presentador, que reconoce que con solo mirar 'La rendición de Breda' de Velázquez se "cansa".

Más próximo a su sensibilidad artística está Malevich y su 'Cuadro negro sobre fondo blanco', "una obra que logró la expresión más pura del arte usando solo dos colores, porque a Malevich le daba pereza levantarse a por más rotuladores".

Wyoming también 'admira' a otros "artistas del estilo", como el juez García Castellón, instructor de 'trama kitchen', en el que se ha sabido que la Policía dejó sin descifrar el 40% de los archivos de Villarejo porque estaban encriptados.

"Hablamos de muchísima información que afecta a diversas causas judiciales, entre ellas la kitchen", explica Wyoming, que recuerda que en 2020 el juez García Castellón ordenó detener el desencriptado de todo ese material.

"¿Por qué?", se pregunta Wyoming, que señala que "algunos piensan que para no involucrar a más personalidades o favorecer a algún partido". Sin embargo, para él el motivo es que el juez es de los suyos y "eso llevaba mucho trabajo, como cuando apartó dos horas de audios vinculados a la Operación Cataluña o cuando, en contra del criterio de la Fiscalía, cerró la investigación del caso, o cuando decidió no imputar a Rajoy, Cospedal y su marido pese a las evidencias".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.