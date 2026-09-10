Wyoming reflexiona sobre las predicciones apocalípticas sobre la IA: "¿Por qué acabaría con nosotros? Si ya lo hacemos de puta madre solos"

"Si la IA fuera verdaderamente inteligente, esperaría a que nos extinguiésemos por nuestra cuenta", comenta Wyoming, que considera que hay algo más peligroso que la inteligencia artificial: "La gilipollez humana natural".

"La inteligencia artificial nos va a matar a todos antes de 2030", advierte Wyoming en el arranque de El Intermedio, donde se hace eco de las declaraciones de un investigador de Anthropic, una de las principales empresas de IA, que ha dimitido por la deriva que está llevando su compañía.

Wyoming comenta que "todos los días nos bombardean con noticias más preocupantes sobre la inteligencia artificial", desde la pérdida de empleos a la capacidad sobrehumana y, ahora, la posibilidad de acabar con la raza humana.

El presentador lo compara con las predicciones apocalípticas del 'efecto 2000' y se pregunta: "¿Por qué la inteligencia artificial decidiría acabar con nosotros? Si ya lo hacemos de puta madre solos", señala.

Por ello, opina que si la IA fuera "verdaderamente inteligente, esperaría a que nos extinguiésemos por nuestra cuenta", ya que "no solo nos estamos asfixiando con el calor que hemos provocado, sino que hay algunos que incluso lo niegan, y entre todos ellos hemos elegido al más tonto para dirigir Occidente", asegura en referencia a Trump.

"¿De verdad cree la inteligencia artificial que va a ser capaz de acabar con la raza humana antes que nosotros?", prosigue Wyoming, que cree que en vez de preocuparnos por lo que podría pasar en 2030, habría que centrarse en lo que "está acabando con nosotros en 2026", porque "hay algo más peligroso que la inteligencia artificial, la gilipollez humana natural".

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