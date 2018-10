La respuesta de Rosa García, torturada por 'Billy el Niño', a Isabel Celaá: "Es un hombre libre porque ustedes le protegen"

TRAS LA POLÉMICA POR SU PRESENCIA EN UN ACTO

Gonzo entrevista a Rosa García Alcón, una de las torturadas por 'Billy el Niño'. "Me levantaba tirándome del pelo, me dio varios puñetazos, era un hombre muy desagradable", recuerda. Además, señala que "el franquismo no murió con Franco, sigue en las instituciones".