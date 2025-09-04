Gonzo, sobre su charla con Wyoming en Salvados: "Me ha sorprendido verlo hacer una hora de televisión sin teleprónter"

El presentador de El Intermedio es el primer entrevistado de la nueva temporada de 'Salvados'. Wyoming mostrará su lado más personal y hablará sobre su carrera, su papel como padre o su papel en El Intermedio.

Este domingo vuelve a laSexta 'Salvados'. Para hablar sobre esta nueva temporada visita El Intermedio Gonzo. El primer programa, además, está protagonizado por el Gran Wyoming, que es su primer entrevistado.

Sandra Sabatés pregunta al periodista si, a pesar de haber trabajado durante nueve años en El Intermedio, ha descubierto algo sorprendente de Wyoming tras su entrevista. "Me ha sorprendido verlo hacer una hora de televisión sin leer el guion en el teleprónter", responde. "Me llama la atención que, después de tantos años, le preguntas por el programa y tiene un compromiso y una ilusión tremenda", añade.

Gonzo explica que, además, también han podido charlar con Sandra y los colaboradores de El Intermedio. "Veremos como he ido rascando alguna conversación", recuerda, "y no creo que haya mucha gente que en su trabajo consiga que todo el mundo hable bien de uno".

El periodista adelanta que en otro programa hablarán con Paco Garzón, maquinista del Alvia que tuvo el accidente en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela. Garzón fue señalado por las autoridades como único responsable y, en el programa, cuenta cómo fue vivir con esa acusación falsa.

"Estamos en septiembre de 2025 y se cumplen 50 años de los últimos fusilamientos del franquismo", indica Gonzo, "y hemos querido acordarnos de esa historia". Así, el periodista explica que otro programa estará centrado en los tres últimos fusilados del franquismo.