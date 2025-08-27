Gabriel Rufián aboga por el entendimiento entre la izquierda: "Si no lo hacemos, nos van a matar políticamente por separado"

En una entrevista que ahora recupera El Intermedio, Gabriel Rufián defendía la importancia de encontrar puntos en común entre los partidos de la izquierda y avisaba sobre el auge de la derecha: "Está de moda ser facha".

Gabriel Rufián visitaba el plató de El Intermedio para abordar diferentes temas de actualidad, entre ellos el estallido del escándalo de corrupción protagonizado por Santos Cerdán.

Sandra Sabatés preguntaba al portavoz de ERC en el Congreso si creía que este caso podría precipitar unas elecciones anticipadas y si daba por hecho un Gobierno de PP con Vox.

"Ojalá que no, pero está de moda ser facha", comentaba Rufián en el vídeo sobre estas líneas, donde señalaba que "van de valientes, pero culpabilizar al más débil es de primero de bullying". "Nunca les he visto ir a por el rico, siempre van a por el que va en cayuco", sentenciaba.

Rufián reclamaba un espacio a la izquierda del PSOE "que respete las diferentes naciones sin estado y haga un discurso inequívocamente social". Algo que, afirmaba, intentó Podemos, "pero eran más jacobinos que Robespierre".

En este sentido, consideraba que "se debería intentar" que todos los partidos de izquierdas llegaran a entenderse: "Tenemos mucho más en común que en contra y si no lo hacemos, nos van a matar por separado, políticamente".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.