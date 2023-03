Thais Villas acude a un barrio rico y una obrero en El Intermedio para saber la realidad sobre la conciliación. ¿Pueden conciliar más las personas de un barrio que de otro? Una mujer de un barrio obrero que tiene dos mellizos de 12 años afirma que no le ha resultado nada fácil conciliar la vida personal con la profesional.

"De los niños me ocupaba yo", cuenta la mujer, que explica que como su marido trabajaba y a ella le era imposible conciliar tuvo que dejar de trabajar. A otra mujer de un barrio obrero asegura que le pasó lo mismo. Cuenta a Thais Villas que tiene dos hijos de los que se ocupaba ella: "No me dieron la posibilidad de conciliar y tuve que dejar de trabajar".

Por su lado, preguntada por lo mismo, una mujer de un barrio rico afirma que sí le ha resultado fácil "dentro de un orden". Sin embargo, cuando se le pregunta por cómo se organizaba para que le diera tiempo cuidar de los hijos, de la casa y trabajar, admite que siempre ha tenido "servicio": "Siempre he tenido para ellos y otra que hacía la casa". Puedes ver más declaraciones en el vídeo principal de esta noticia.