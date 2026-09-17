Guillermo Fesser señala las amenazas de Trump tras el acercamiento entre la UE y Canadá: "Él es el gran perdedor"

Los vecinos de Estados Unidos podrían convertirse en un miembro asociado de la Unión Europea, una noticia que no ha gustado al presidente estadounidense.

La Unión Europea ha abierto la puerta a que Canadá se convierta en miembro asociado de esta entidad. Para saber cómo se han tomado en Estados Unidos este acercamiento, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

"Con una sorpresa alucinante", expone el periodista, "porque para EEUU Canadá siempre ha sido como una buhardilla, algo que todo el mundo sabe que está ahí arriba, que, seguro que contiene algo interesante, pero al que no apetece nada subir". Además, siempre se ha considerado a Canadá un buen vecino y se han compartido trabajos con ellos.

Hasta que Trump comenzó a insultar al primer ministro canadiense, Fesser señala que este acercamiento habría sido "impensable". "Y parece tan apetecible que hasta Australia está levantando el dedo diciendo 'Yo también, señorita'", añade.

"Contra todo pronóstico, podría ser que los dos hitos más grandes de la política internacional de Donald Trump sean conseguir que Justin Bieber participe en el Festival de Eurovisión y que el canguro sea considerado dieta mediterránea", ironiza el corresponsal.

Tras el anuncio, Trump no ha dudado en amenazar a Canadá afirmando que puede que haya mala fe y que venga con represalias. "Curioso que Trump hable de mala fe cuando ha sido él el que ha traicionado un acuerdo que firmó con Canadá en 2020", señala Fesser.

El periodista indica que se cargó el NAFTA de Clinton, hizo uno que, según él, era más justo, más equilibrado y beneficioso para EEUU "y, ahora, como va de chulo con los MAGA, dice que si le da la gana puede anexionarse a Canadá y convertirlo en el estado 51".

Fesser señala que Canadá no puede huir de EEUU ya que entre el 70 y el 75% de sus exportaciones vienen de ese país. "Sin embargo, sí que puede diversificar y limitar esa dependencia que tiene ahora mismo de la política de Donald Trump y entrar, sobre todo, en un mercado, el europeo, que son 21 billones de dólares", indica el periodista.

"Desde luego el gran perdedor, actualmente, se llama Donald Trump porque ha hecho cálculos completamente erróneos, con exageraciones y con mentiras", expone, "él dice que no necesita para nada a Canadá, pero EEUU compra el 68% del petróleo a Canadá".

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