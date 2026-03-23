Fesser afirma que Netanyahu "ha engañado a Trump": "Llevaba 40 años buscando un tonto y lo ha encontrado"

Guillermo Fesser explica en este vídeo cómo influye el lobby de Israel y los evangélicos de EEUU en Donald Trump: "Trump se ha metido en un lío y no sabe cómo salir porque Netanyahu le ha engañado".

Guillermo Fesser analiza en el plató de El Intermedio la influencia del "lobby de Israel en EEUU". "El Estado de Israel en sí gasta mucho dinero en pagar las campañas de los congresistas", explica el corresponsal, que destaca: "Hay 535 miembros de las Cortes de Estados Unidos, a 318 miembros tienen algo financiado por Israel". "De ellos, el 80% de los republicanos, financiados", asegura Fesser, que destaca que "es bastante claro".

Sin embargo, Trump, "como niño de cinco años, le influye este lobby, pero también los evangélicos, que son gente con poca cultura que lo único que ha leído en su vida es la Biblia y que no dejan ir a los niños al colegio". "Esa gente confunde el Israel de hoy, fundado por gente de Europa del Este y otras cosas, con el Israel de hace 2.000 años que vivía gente que no tenía nada que ver con esta". "A esa gente todo lo que haga Trump para Israel le viene bien y son votos para él", explica Fesser.

Por otro lado, el periodista destaca que Netanyahu le ha prometido el Nobel y le ha dicho que será el tío más querido del mundo y ahora "Trump se ha metido en un lío y no sabe cómo salir porque Netanyahu le ha engañado".

"Netanyahu quiere exterminar todo lo que piensa que es la amenaza natural de Israel, ¿pero cómo vende eso Trump en EEUU?", pregunta el corresponsal, que responde que el presidente de EEUU "se va inventando cosas pero no cuelan". "Netanyahu lleva 40 años buscando un tonto y, por fin, lo ha encontrado", asegura Fesser sobre Donald Trump.

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