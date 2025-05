'Felipón' se lamenta de que ya no haya mili: "¿A quién vas a mandar al frente? ¿A un influencer?"

El Gobierno planea hacer un rearme militar de más de 10.000 millones de euros. Y los expresidentes, 'Aznarito y Felipón', al que dan vida el Gran Wyoming y Dani Mateo, tienen algo que decir sobre el rearme. Los 'expresidentes del Gobierno' están en pleno campo de batalla detrás de una trinchera.

"La guerra ha cambiado mucho", afirma 'Felipón'", "ni hay mili ni hay nada". "¿A quién vas a mandar al frente?", se pregunta el 'socialista', "¿a un influencer?". "Un consejo de guerra le daba yo a todos estos influencer", responde 'Aznarito'. "Al Sánchez, me gustaría verlo a mí defendiendo a este país de una agresión extranjera como tuve que hacer yo", añade el 'popular', "porque no veas lo que me costó clavar la bandera en el islote Perejil".

"Pero, ¿tú has visto la ayuda que está mandando a Ucrania?", añade 'Felipón', "si todo el dinero de la UE se lo están gastando los Ucranianos en arreglar los tanques de la chatarra que les hemos mandado". Y recuerda que, al Golfo Pérsico mandó, entre otras cosas, a Marta Sánchez. "Está cañón", afirma. 'Aznarito' afirma que él también tendría que haber mandado a Marta Sánchez a Irak. "Todavía se me sube el patriotismo de recordar aquello", afirma el 'popular'.

'Aznarito' expone que no es posible hacer películas de las guerras actuales. "En nuestra época estaba la 'Chaqueta metálica' pero, ¿tú has visto a Zelenski? ¿Qué van a hacer con él? ¿'La camiseta chandalera metálica'?", se pregunta el 'popular'. El 'socialista', por su parte, se lamenta de que si "Marruecos se rebela, ¿quién nos defiende?". "Aparte de Leonor, no veo más jóvenes interesados en meterse en la Marina", añade.

El 'popular' amenaza con salir de la trinchera, después de que una bomba impacta cerca de ellos. "¿Les doy su merecido a todos estos?", pregunta 'Aznarito'. "Estate quieto, no te muevas de aquí", le para 'Felipón'. "A mí me pasa contigo como con Sánchez, no me gusta defender su posición", responde el 'socialista'.