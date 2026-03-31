Feli Velázquez, jubilada y activista: "Los pensionistas no somos tontos y sabemos cuándo lo que queremos es justo"

En una entrevista con Andrea Ropero que ahora recupera El Intermedio, Feli Velázquez, activista y pensionista, hablaba sobre el enfrentamiento que promueven las redes sociales entre jubilados y jóvenes por las pensiones, además del problema de la vivienda.

Andrea Ropero abordaba la revalorización de las pensiones con Feli Velázquez, la jubilada que increpó a PP y Vox en el Congreso cuando votaron en contra.

Pensionista y también activista de afectados por la hipoteca, Feli mostraba su satisfacción por que se aprobara finalmente la revalorización de las pensiones, si bien recordaba que "ha subido la cesta de la compra, la aportación a los medicamentos porque los medicamentos suben", a lo que se une que su hijo de 44 años vive con ella porque "estaba en un piso de alquiler y no pudo pagar".

Feli recordaba que los pensionistas "no somos tontos" y que saben "cuándo lo que queremos es algo que es justo" porque han "luchado, trabajado y cotizado para poder tener una pensión digna".

La activista consideraba que desde las redes se está intentando enfrentar a los pensionistas con los colectivos más vulnerables y también con los más jóvenes. Sobre estos últimos, había visto a algunos culpar a los jubilados del problema de la vivienda, "como si los culpables de que la sociedad no responda a esos problemas los tuviéramos nosotros".

Feli les responde y recuerda que han sido ellos los que siempre han defendido "un sistema público de pensiones" que ellos han "estado pagando": "Yo no he pagado solamente para mí, sino para que el resto de la sociedad tenga esa pensión, incluso para esos jóvenes", sentencia.

La activista apelaba a la "obligación política" de dar respuesta a la "situación económica que ha llevado a muchas familias a que les quiten la vivienda" y mandaba un mensaje a los políticos que rechazaron las medidas del escudo social propuestas por el Gobierno por incluir una norma antidesahucios: "Piensen que para una familia lo más triste es llegar a un desahucio porque es una situación límite".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.