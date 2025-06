Un joven emprendedor, sobre las pensiones: "El modelo está prácticamente obsoleto; el 70% de los jóvenes cree que no va a cobrarla"

El responsable de 'Lideremos' Cantabria afirmó que hay que "luchar por los derechos de las personas que han trabajado y levantado el país", a lo que apostilló: "No podemos olvidarnos de los jóvenes, que vamos tener que aguantar todo esto".

José Manuel Colsa, responsable de 'Lideremos' Cantabria, afirmó en laSexta Xplica que no tiene que haber un enfrentamiento entre jóvenes y mayores por las pensiones, sino que "hay que repensar un modelo" que, a su juicio, "está prácticamente obsoleto". "El 70% de los jóvenes cree que no va a cobrar una pensión", señaló, a lo que Afra Blanco respondió que "eso no significa que esté obsoleto".

Así, Colsa defendió que hay que "luchar por los derechos, primero, de todas las personas que ya han trabajado todos los años y que han levantado el país", a lo que apostilló: "No nos podemos olvidarnos de los jóvenes, que somos la generación que vamos a tener que aguantar todo esto".

"¿Qué dice la Autoridad Independiente (AIReF) del sistema público de pensiones? Que se sostiene", expresó entonces Blanco, tras lo que el joven emprendedor criticó que "los gobiernos se están pasando la pelota caliente entre ellos", e insistió en que "hay que repensar el modelo". "Tenemos que ver cómo podemos hacer las cosas de mejor manera, y no enfrentarnos entre nosotros", concluyó.