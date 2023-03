Con motivo del 20º aniversario de la guerra de Irak, Andrea Ropero entrevista a Fernando Tello, uno de los militares españoles que estuvieron sobre el terreno, que ha compartido con ella su terrible experiencia allí y cómo después de volver a España del conflicto "empezaba a notar que no dormía, no salía, no quería ir a donde había ruido o mucha gente".

Recuerda que fue a un médico del Ejército y que allí "fue la primera vez que escuché la palabra estrés postraumático": "No sabía lo que era, miré en Internet y dije 'esto no es para mí', pero sí lo fue", afirma. Tras el diagnóstico, explica que la solución que le dieron en el Ejército fue "palmada en la espalda y vete para casa que ya no sirves para esto": "Me dijeron que era una enfermedad controlada, pero irreversible", comenta Fernando, que asegura no haber recibido indemnización ni amparo del Ejército porque "nosotros no estábamos en una guerra, supuestamente con Federico Trillo no se disparó un tiro".

Hoy en día, asegura que todavía tiene "muchísima agorafobia, miedo a casi todo, a que me pase algo si estoy solo. De hecho, tengo que dormir en casa de mi madre". También que hay muchos compañeros en su situación, pero que "guardaron silencio al ver lo que me pasó a mí y aguantaron como pudieron". Sin embargo, apunta que "hubo otro compañero que se suicidó". Además, cuenta cómo fue su encuentro con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles y asegura que, a pesar de todo, "volvería a ser militar".