Wyoming, tras la condena al fiscal general: "Hemos aprendido que meterse con Ayuso perjudica seriamente la salud"

El Supremo ha anunciado el fallo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Además de inhabilitarlo durante dos años para ejercer, deberá pagar una multa de 7.200 euros, indemnizar a González Amador y pagar las costas del juicio.

​​El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. "El Alto Tribunal lo anunciaba hoy, absolutamente por sorpresa", señala Sandra Sabatés. Este fallo, como indica, es "histórico y supone un auténtico mazazo para el Gobierno".

A falta de más detalles, el Supremo ha condenado a García Ortiz a pagar una multa de 7.200 euros, así como su inhabilitación para ejercer su cargo durante dos años. El fiscal general, además, también deberá indemnizar al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros por daños morales y pagar las costas del juicio.

"Jurídicamente hablando, además de... ha puesto la cama", señala el Gran Wyoming. El presentador de El Intermedio señala que lo que ha sucedido hoy "ha sido una importante lección para todos": "Meterse con Ayuso perjudica seriamente la salud".

"Cayó Casado, ha caído el fiscal general y yo soy población de riesgo", se lamenta, "por la edad y por la hemeroteca". Para evitar ser el siguiente foco de la presidenta madrileña, Wyoming exclama: "¡Viva Isabel Díaz Ayuso!".

"A partir de ahora, sobre la sentencia, solo diré que ha sido muy celebrada por todos los españoles, especialmente por la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja", añade, "con los 10.000 euros que le va a pagar ya tienen para la notaría de la nueva casa".

