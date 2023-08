En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas acudió a unbarrio rico y a uno obrero para saber cuánto habían invertido sus vecinos en decorar sus casas. Por ejemplo, una vecina de un barrio rico contó que tiene un cuadro con mucho valor. Se trata de "un paisaje de Benjamín Palencia", explicó la mujer a Thais Villas, que, sorprendida, le preguntó: "Eso es carísimo, ¿no?".

La mujer explicó que había sido una herencia que le había dejado su padre y que, por eso, no pensaba venderlo nunca. "Es un seguro de vida", afirmó Thais Villas a la mujer, quién respondió: "No, porque nunca lo voy a vender. Fue un regalo de Benjamín a mi padre. No hablamos de dinero, hablamos de arte, que es otra cosa".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.