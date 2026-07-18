Dos jóvenes, arrepentidos de haberse mudado al campo: "Si a mí no me gustaba ni la granja de Playmobil..."

Tras la iniciativa que anunció el Gobierno en enero para acercar a los jóvenes al campo, Cristina Gallego y Dani Mateo se han sumado a una experiencia piloto para vivirlo de primera mano.

En enero de este año el Gobierno, con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes al campo, propuso movilizar hasta 17.000 fincas rústicas públicas para impulsar un relevo generacional en la España agraria. Aunque todavía no se ha puesto en marcha esta medida, El Intermedio 'accedía en exclusiva' al proyecto piloto para ver cómo funciona esta propuesta, con Cristina Gallego y Dani Mateo, "dos jóvenes urbanitas, demócratas y constitucionalistas".

Mateo afirmaba así que irse a trabajar al campo es lo mejor que han hecho desde que se pasaron al té matcha. "Y que lo digas, amor", respondía Gallego. "Qué placer despertarse a las cinco de la mañana con el canto del gallo y cuánto tiempo hacía que no trabajábamos con nuestras propias manos", comentaba Mateo. Gallego cree que se han ganado una cenita con peli y la chimenea.

Pero, después de varios días levantándose a las cinco de la mañana, no estaban tan animados. Cristina le preguntaba a Dani qué quiere para desayunar, pero este le pide un ibuprofeno ya que le duele la espalda. Gallego le sorprende plantando fresas, pero le informa de que es una fruta de verano y le sugiere plantar coliflor. "Igual con nata está buena", comentaba.

Tras tres meses de cosechas fallidas, Mateo y Gallego parecían no soportar su vida en el campo. Ella le pedía que salga a ordeñar a la vaca ya que no tenían leche. Además, tenían que tomar el café frío porque no tenían bombona. "¿Crees que Starbucks hará envíos aquí?", preguntaba ella. "Prueba, aunque no creo que haya cobertura porque siempre que llueve se cae la señal", responde Dani.

"¿Soy la única que empieza a echar de menos los atascos, los ruidos, mi trabajo de diez horas en una oficina?", preguntaba Gallego. "No piense en eso, cariño", respondía Dani, "aquí estamos de maravilla, acuérdate de las cosas buenas". "¿Qué hacemos aquí, si a mí no me gustaba ni la granja de Playmobil?", se lamentaba ella.

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