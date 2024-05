Los resultados electorales del 12M dejan un escenario endiablado de pactos para lograr un Govern en Cataluña en el que ERC tiene la llave. Tanto el PSC como Junts han desvelado que han iniciado los contactos para intentar sumar apoyos a la investidura de sus respectivos líderes. Salvador Illa, con el respaldo de ser el que más votos y escaños sumó en los comicios catalanes y Carles Puigdemont, con la firma convicción de que puede lograr más "síes que noes".

La proximidad de las elecciones europeas, cuya campaña arrancará el 24 de mayo, entorpece aún más, si cabe, el proceso de negociación para una investidura muy incierta, que tendrá un prólogo trascendental: el 10 de junio, como muy tarde, habrá que constituir el Parlament y elegir su nueva Presidencia, un puesto clave para controlar los tempos parlamentarios y decidir quién opta primero a ser investido.

Así las cosas, la presión sobre ERC es máxima. Paradójicamente es la ERC más débil de la última década la que tiene en sus manos abrir la puerta a un tripartito, a un gobierno con Junts o a la repetición electoral. Y todo mientras los republicanos asumen su propia renovación interna.

Este lunes, Pere Aragonès anunciaba que no tomaría el acta de diputado en el Parlament y que dejaría la primera línea política. En su intervención, descartaba reeditar un tripartito, asumiendo que ERC pasará a la oposición e instando a PSC y Junts a "entenderse": "No estaremos para facilitar una investidura del PSC y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC", advertía. Sin embargo, según fuentes de ERC a laSexta, en privado la formación sigue debatiendo al más alto nivel si deben apoyar un tripartito o no.

El PSC solo contempla un escenario: Illa, presidente

El PSC no está dispuesto a entrar en el juego de JxCat, como ha dejado claro su portavoz, Núria Parlon, que ha dicho que la prioridad de los socialistas es liderar un Govern tripartito con ERC y los comunes y ha rechazado rotundamente investir a Puigdemont, a pesar de sus "amenazas de bloqueo" en España.

Aritméticamente, también es viable una investidura de Illa con el apoyo de PP (15) y Comuns Sumar (6), siempre y cuando se abstenga Vox, pero el candidato de la formación de extrema derecha ya lo ha descartado: "No podríamos apoyar a alguien que ha suscrito la agenda del separatismo", ha afirmado.

Sobre el papel, Illa también dispondría de mayoría suficiente con un pacto con JxCat, pero este escenario 'sociovergente' también ha sido desechado por el propio Puigdemont, por lo que al PSC solo le queda ganarse la confianza de ERC.

Desde Moncloa se insiste en el mensaje de que lo que ocurra en Cataluña no tendrá repercusión en el Gobierno central. "La gobernabilidad está garantizada", reiteran. Y califican las intencioens de Puigdemont de ser investido president de "delirio".

Con todo este horizonte, parece que ERC no tiene una opción que les refuerce. Avalando a Illa se ganarían los reproches de Junts para toda la legislatura, aunque obligaría a Puigdemont a retirarse de la primera línea (el expresident ya anunció que no hará de jefe de la oposición). En cambio, dando apoyo a Puigdemont y negándoselo a Illa acercará el escenario de una repetición electoral, en la que los republicanos probablemente verían agravarse su crisis. Así las cosas, deben elegir la mejor de las peores opciones.

La primera pista: la elección del president de la mesa del Parlament

Tal vez en unos días, la pista de la que será su decisión final nos llegue a través del Parlament. Y es que hay una fecha límite: 10 de junio, justo un día después de las europeas, cuando el Parlament debe estar constituido.

La carrera por el puesto de president de la mesa del Parlament de Cataluña es clave. Este puesto, ocupado en el pasado por figuras como Carme Forcadell, Roger Torrent o Laura Borràs, se erige como un elemento determinante en la próxima etapa política catalana.

El nuevo president del Parlament no solo tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones parlamentarias, sino que también jugará un papel fundamental en el proceso de investidura del próximo president de la Generalitat. Con la capacidad de proponer al candidato para la investidura, esta figura influirá directamente en el rumbo político de Cataluña, decidiendo quién obtiene la primera oportunidad de presentarse ante el Parlament, es decir, si Salvador Illa o Carles Puigdemont, si PSC o Junts.

Además, el president de la mesa del Parlament y su equipo tendrán el poder de controlar qué temas se debaten en los plenos, el orden de intervención de los partidos y la admisión de iniciativas legislativas, es decir una mesa con una mayoría no independentista podría bloquear cualquier iniciativa independentista y al contrario. No sería la primera vez, lo vimos con Carme Forcadell que fue clave en 2017, ya que admitió a trámite las leyes de desconexión, permitió el pleno donde se declaró la independencia y terminó en prisión y condenada por el Tribunal Supremo por su "papel decisivo", como dijo la sentencia del procés.

