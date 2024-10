Cristina Gallego se convierte en 'Dora la Conservadora' y recorre un día más la España más ultra. En esta ocasión, el viaje nos lleva hasta Mallorca, donde el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox) ha expulsado a dos diputadas por mostrar camisetas con fotos de víctimas republicanas.

"Está feo echar a alguien por una camiseta porque es la mesa del Parlament, no la puerta de una discoteca", comenta 'Botas' Mateo, que señala que la imagen que mostraban las diputadas era de Aurora Picornell y el resto de rojas del Molinar, "encarceladas, fusiladas y arrojadas a una fosa común".

"¿No te das cuenta que los bolcheviques van a por Le Senne?", reacciona 'Dora', que explica que "han movido sus hilos en la Justicia para que le investiguen por un delito de odio" cuando arrancó las fotos de Picornell y otras represaliadas del franquismo del ordenador de las diputadas.

La segunda parada de la 'aventura' de hoy es Madrid, donde el Congreso de los Diputados aprobó ilegalizar las asociaciones que fomenten la apología del franquismo. Ante esto, el presidente de la Fundación Francisco Franco asegura no entender por qué no es de interés general y que el dictador salvó al FC Barcelona "dos veces".

"Franco hizo muchas cosas buenas, incluso para los catalanes rompeespañas", afirma 'Dora', mientras que Dani Mateo ironiza: "Al final Franco hizo más por el Barça que Guardiola".

En Tenerife, Wolfgang Kiessling, propietario del 'Loro Parque', se quejaba de las trabas que ponen en España a quienes quieren traer especies exóticas a los zoos afirmando que "es más fácil traer un inmigrante ilegal y darle una estancia en España que importar un pájaro".

"Está bien que sea el presidente del 'Loro Parque', porque repite argumentos de la extrema derecha como una cacatúa", opina Dani, mientras 'Dora' recuerda otras declaraciones de Kiessling en las que carga contra los ecologistas. La 'conservadora' además plantea una adivinanza: "Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es hombre, ¿qué es?".