Cristina Gallego se convirtió en Dora la Conservadora y visitó El Intermedio para hacer uno de sus particulares viajes por diferentes puntos de la geografía española. En esa ocasión, la aventurera hizo ese viaje a sola ante la ausencia de su amigo, el mono Botas.

Su primer destino fue Palma, donde Agustín Buades, de Vox, comparó las muertes de migrantes en el Mediterráneo con el número de abortos. "Aquí 3.000 abortos y ustedes ¿qué hicieron? Nada, pero hay que mirar el Mediterráneo", afirmó el político balear. "Pues claro", afirmó Dora, "no tiene ningún sentido que les preocupen más los moritos que los bebés". "Uno te roba la cartera y el otro, como mucho, el sueño", añadió la ultraconservadora.

En su siguiente parada, 'Dora' se quedó en Palma ya que el Consell de la isla habría retirado de su web un cómic en el que se visibilizaba la situación laboral de las 'kellys', es decir, las camareras de piso de los hoteles. "A ver niños, ¿está mal censurar libros rojeras que van en contra del buen empresario hostelero?", preguntó 'Dora', y propuso hacer una excursión al campo para hacer una hoguera y avivarla con "libros comunistas". "El que quiera puede llevar también los libros del colegio que también quieren adoctrinarnos", explicó la aventurera.

La siguiente parada fue Valencia, donde la fiscalía había abierto una investigación a la concejala de Vox Cecilia Herrero por un posible delito de odio. Herrero había publicado unos tuits en los que afirmaba, por ejemplo, "que los inmigrantes son unos invasores" o "que Sánchez le ha vendido España a los moros". "Jo, Cecilia, you are the best", afirmó 'Dora', "que sepas que todos los niños conservadores estamos contigo, tú eres una grande y libre", concluyó Dora.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.