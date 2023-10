Cristina Gallego se vuelve a poner en la piel de 'Dora la Conservadora' para recorrer nuestra geografía y buscar los lugares de España más de derechas. Siempre acompañada de Dani Mateo o, como ella lo llama, su monito 'Botas'.

La primera parada de 'Dora' es Sevilla, donde el nuevo alcalde del Partido Popular ha decidido cambiar el nombre del Premio de Novela Almudena Grandes por que la escritora no era sevillana. Dora no dura en dar su enhorabuena al alcalde de la capital hispalense y no duda en definir a la escritora como "una roja comunista vende panfletos guerra civilistas". Ante tal afirmación, Dani Mateo le pide respeto por la autora de su novela favorita, 'Las edades de Lulú', a lo que Dora le responde que también es su novela favorita ya que "es la que prende más rápido cuando lo echo a la hoguera".

La siguiente parda de 'Dora' y 'Botas' es Castilla y León, donde Juan García Gallardo, vicepresidente de Vox, ha hablado sobre la decisión de la UE de permitir coches de combustión más allá de 2035. Para, 'Dora, "es el político más valiente que existe" ya que es el único que se atreve a decir cosas como: "Ya era hora que la Unión Europea rectificara el suicidio asistido que estaba tratando de aplicar injustamente a la industria del automóvil europea". 'Dora' no duda en afirmar que el cambio climático "Is a fucking lie, una mentira cochina".

Su última parada es Madrid ya que Vox llevará a la Asamblea de Madrid una proposición para instaurar el pin parental y así poder revisar los libros de texto para que así los niños "no tengamos que leer guarrerías". Dani Mateo le dice a 'Dora' que con todos sus viajes no tiene tiempo para ir a la escuela, a lo que esta le contesta que ella solo volverá a la escuela "hasta que no se aplique el pin parental o que vuelva la segregación racial, black people fus fus".