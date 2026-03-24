Un doctor en Geografía advierte sobre el cambio climático: "Las borrascas y temporales cada vez nos cuestan más dinero a los españoles"

José Vicente Sánchez, doctor en Geografía por la Universidad de Valencia, experto en Planes Territoriales y Urbanísticos en el Litoral afirma que tendremos "una subida del nivel del mar de unos 10 centímetros hasta 2050".

Andrea Ropero entrevista a José Vicente Sánchez, doctor en Geografía por la Universidad de Valencia, experto en Planes Territoriales y Urbanísticos en el Litoral. "¿Cuando hablamos de cambio climático en la costa a qué nos referimos?", pregunta la reportera al experto, que responde en el vídeo principal de esta noticia: "La Ciencia nos dice que el cambio climático está aquí y sus efectos en la gestión del litoral serán cada vez más recurrentes".

Y es que "las borrascas y los temporales del levante en el Mediterráneo Occidental cada vez hacen más daño y nos cuesta a los españoles mayores costes para la regeneración de fachadas litorales y paseos marítimos". "Tenemos una subida del nivel del mar de, aproximadamente, unos 10 centímetros hasta 2050", explica José Vicente, que destaca que "en España más de 10.000 kilómetros de costa está desligada, es decir, está separado lo que es público de lo que es privado".

"Ahora toca aplicar la ley de recuperar esos espacios, pero tiene unos elevados costes para la Administración", explica el experto, que analiza la ley de Costas en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que la solución "para recuperar el dominio público en esas franjas litorales "no queda otra que es el derribo".

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