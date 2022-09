"Confirmado, esas personas que deambulan con mala cara por las calles no son borrachos volviendo del after, son los primeros casos de zombis en nuestro país", 'informa' Cristina Gallego desde 'Apocalipsis News', un informativo que imagina cómo sería una pandemia de muertos vivientes en España.

Entre las 'noticias' del informativo no falta el discurso de Fernando Simón en el que afirma que "no habrá, como mucho, más de algún caso diagnosticado", ciudadanos arrasando con el papel higiénico, quedadas a las 8 de la tarde para cantar 'Zombie' de The Cranberries y "mascarillas FFP5.000".

Tampoco falta el enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid que, señala Gallego, "propone rodear con concertinas las terracitas para que la gente pueda seguir tomando cañas sin que le roben su libertad los zombis comunistas" ni una trama de "mordidas" que involucra a José Luis Martínez-Almeida. Puedes ver este divertido y apocalíptico informativo en el vídeo sobre estas líneas.

"Nos van a detener a todos"

