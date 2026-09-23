Un colaborador del PP en el Congreso admite que manipuló el bote de gas pimienta en los baños tras la expulsión de Ana Vázquez

Los detalles Fuentes de la presidencia del Congreso aseguran que están a la espera del atestado policial y que "si es concluyente sobre el autor material, el Congreso tendrá que tomar medidas cautelares inmediatas". No se descarta la expulsión.

La polémica en el Congreso surge tras la intervención de la diputada del PP, Ana Vázquez, quien mostró un spray de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno. Tras su negativa a entregarlo a los servicios de seguridad, la presidenta del Congreso la expulsó. En los pasillos, Vázquez afirmó que el bote estaba vacío, pero un fuerte olor a gas en el Congreso obligó a cerrar varias áreas y atender a 12 personas. La Policía investiga el incidente y el Congreso podría tomar medidas cautelares. laSexta te mantiene informado sobre esta y otras noticias.

Un colaborador del PP en el Congreso ha relatado a los periodistas de la Cámara Baja que la diputada expulsada le dio el bote de spray "para que lo lavara por si hay restos", ante el miedo, ha asegurado, de que alguien lo tocara.

Tras eso, ha admitido que él mismo fue a los baños a "terminar de vaciarlo" y que "como mucho" lo ha "forzado tres veces y ha salido un gas rojo". Ha insistido en que a él no le ha pasado nada ni le ha afectado.

La imagen de la diputada del PP Ana Vázquez exhibiendo un spray de gas pimienta en pleno hemiciclo protagoniza la polémica del día en el Congreso. Vázquez sacó el bote de gas pimienta cuando interpelaba al ministro Marlaska sobre la crisis en Ceuta en la sesión de control al Gobierno. En una entrevista en Al Rojo Vivo, la 'popular' ha criticado que la presidenta del Congreso ha "reventado el pleno" de forma intencionada con su expulsión porque "el Gobierno estaba acorralado".

Tras la intervención de Vázquez en el Congreso, la presidenta de la Cámara le pedía que saliera a entregar a los servicios de seguridad lo que la Mesa del Congreso, según el reglamento, considera "un arma". La diputada se ha negado hasta en dos ocasiones y Armengol ha amenazado con expulsarla. Finalmente la 'popular' salía del hemiciclo.

En los pasillos del Congreso, aseguraba a los periodistas que ese bote de spray ya no era un arma porque estaba vacío. En Al Rojo Vivo ha asegurado que lo vació "hace unos días". Pero el Congreso vivía una situación muy particular. Un fuerte olor a gas, picor en los ojos y garganta obligaba a clausurar dos baños, la cocina y una de las cafeterías de la Cámara y al menos 12 personas tenían que ser atendidas por los servicios médicos.

En una comunicación oficial, el Congreso ha dado los detalles. "A las 10:26 horas hemos recibido un aviso de la Policía indicando que alguien había vaciado algún tipo de spray en los baños del hall de Ampliación III". Advierten de que "una delegación de Mauritania, que había intentado usar esos baños, ha salido apresuradamente y que incluso una mujer ha tenido que salir con fuertes síntomas".

Según detallan, "se ha comprobado que el fuerte olor se ha extendido a las cocinas, razón por la cual hemos tenido que clausurar la cafetería de la Ampliación IV". "La situación puede ser peligrosa para personas con problemas respiratorios". "Por precaución, mantendremos clausurada la zona, valoraremos ampliar el radio de espacios excluidos si es necesario y visionaremos las cámaras para esclarecer lo ocurrido", sentencian.

Fuentes de la presidencia del Congreso aseguran que están a la espera del atestado policial y que "si es concluyente sobre el autor material, el Congreso tendrá que tomar medidas cautelares inmediatas". No se descarta la expulsión.

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