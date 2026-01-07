Dani Mateo reflexiona sobre cómo ha comenzado 2026: "Todo lo que ha sucedido me tiene muy perplejo"

Dani Mateo se coloca al frente de El Intermedio ante la ausencia de el Gran Wyoming y hace un análisis sobre uno de los hechos que ha marcado el inicio de este año: la captura de Nicolás Maduro.

En el primer programa de 2026 de El Intermedio, Dani Mateo ha sorprendido a los espectadores poniéndose al frente del programa. El presentador cuenta, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, que el Gran Wyoming sigue de vacaciones. "Ha decidido que casi tres semanas son pocas para él y va a alargarlas un día más, de momento...", explica.

Mateo explica que, por cómo ha empezado este 2026, parece que ha comenzado "un nuevo mundo". "La verdad, todo lo que ha sucedido en los últimos días a mí me tiene muy perplejo", afirma. Como cuenta, antes, cuando alguien quería robar petróleo a un país, "tenías que inventarse movidas".

"La cosa ha cambiado", añade, "hemos entrado en un nuevo mundo en el que todo eso sobra". "Ahora, si quieres robar petróleo, pues lo robas y punto", expone: "Traspasas con tu ejército las fronteras de un país soberano, sueltas unas cuantas bombas, secuestras al presidente del país en cuestión y 'p'alante'".

"No hace falta ni cambiar el régimen", añade, "con cambiar de encargado ya es suficiente". Dani expone que "si eres un matón, este método tiene muchas ventajas". A pesar de ello, "para los que aún creemos que el mundo es un lugar en el que hay reglas, este mundo que acabamos de estrenar es un desastre", reflexiona el presentador.

Dani decide dar un consejo: "Si os habéis hecho muchos propósitos de nuevo año... olvidadlos". "Todos, ni gimnasio, ni dejar de fumar, ni comer sano... el único propósito de 2026 que nos podemos permitir los seres humanos es llegar a fin de año con vida", concluye.

