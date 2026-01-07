Guillermo Fesser, tras la detención de Maduro: "Es una excusa para llevarse el petróleo de Venezuela por la cara"

El corresponsal explica cómo es el sentir de los estadounidenses tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de su país. El periodista señala que el conocimiento sobre Hispanoamérica en EEUU es mínimo.

El pasado sábado Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas de Estados Unidos en Caracas. Para saber cómo se valora en este país la detención del líder venezolano y el futuro de Venezuela, El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser.

"Aquí no hay ningún tipo de plan para Venezuela", expone el periodista. Fesser afirma que la detención de Maduro "ha sido simplemente una excusa, como un golpe mediático, para llevarse el petróleo por la cara de Venezuela, y punto pelota".

El periodista señala que Trump no busca liberar a Venezuela del chavismo y que, de hecho, la represión se ha intensificado en Caracas. "En Doral, el barrio de Miami donde hay tantos venezolanos, ha pasado de la celebración de hace cuatro días a la decepción y al cabreo", añade.

Fesser explica que EEUU el conocimiento sobre Hispanoamérica es mínimo. "Ni los diputados, ni los senadores ni los analistas sesudos de la prensa tienen alguna idea", afirma, "los análisis aquí son de una simpleza que asusta".

Sobre si han voces críticas en el país sobre la acción en Venezuela, Fesser señala que la oposición "es un cachondeo" ya que no hay criticas concretas. "Mucho tiene que ver, como digo, con el desconocimiento inmenso que tiene la gente sobre Venezuela y sobre Maduro", indica.

"El debate es más sobre el juicio a Maduro, si se le va a poder juzgar o no", indica. "Como se desconoce todo sobre Venezuela", señala, "se da por hecho que la operación ha sido maravillosa y se sigue pensando que, seguramente, va a ser para mejorar la vida de los pobre oprimidos por el régimen chavista".

