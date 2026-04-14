Wyoming expone que no se puede usar a Dios para justificar la guerra: "Suficiente tiene con explicar que Trump también es creación suya"

Donald Trump protagoniza un nuevo choque internacional tras sus críticas al papa León XIV por sus declaraciones sobre la guerra de Irán, acusando al pontífice de "ser débil con el crimen y terrible en política exterior".

Más allá de la guerra, otra de las polémicas que ha protagonizado Donald Trump en las últimas horas ha sido el enfrentamiento con el papa León XIV , después de que el pontífice criticara la guerra de Irán y la intervención de Estados Unidos en Venezuela, Trump ha cargado duramente contra el Santo Padre, asegurando que "es débil" con el crimen y "terrible en política exterior".

Cuando le preguntaban si quería disculparse por estas declaraciones, Trump respondía así: "El papa León XIV ha dicho cosas equivocadas, está muy en contra de lo que estoy haciendo con Irán y no se puede tener un Irán nuclear. El papa León no estaría contento con el resultado final. Hay cientos de millones de personas muertas, y eso no puede suceder. Creo que es muy débil con respecto a la delincuencia".

"¡Menudo ataque a la Iglesia Católica!", ha manifestado el gran Wyoming tras ver el vídeo. "¿Imagino que abogado cristiano ya habrá puesto una denuncia contra él? Me dicen que no, que lo han descartado porque Trump es naranja y a ellos solo les ofenden los rojos", ha criticado entre risas el presentador de El Intermedio.

Ante los ataques de Trump, el Papa ha asegurado que él seguirá hablando sobre la guerra sin importarle lo que pueda decir el presidente estadounidense."No se puede usar a Dios para justificar la guerra. Suficiente tiene con explicar que Trump también sea creación suya", ha zanjado Wyoming.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.