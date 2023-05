Dani Mateo explica a El Gran Wyoming que quizás pueda parecerle raro que una portavoz de Ciudadanos pida el voto para el PP, pero señala que "cosas más raras se están viendo en esta campaña". Por ejemplo, lo que ha ocurrido en las listas de Vox en Épila, Zaragoza. En ellas, ha aparecido una foto de Mariló Montero y el colaborador reconoce: "Todos nos preguntábamos cuándo volvería a presentar, lo que no vimos venir es que se presentaría por Vox en Zaragoza".

"¿Cómo ha llegado una foto de Mariló a un cartel de Vox?", plantea, y aclara que todo responde a un error que cometió Ignacio López Giménez, cabeza de lista de la formación de Abascal en esta localidad. Él confiesa que confundió la foto de la presentadora con la de su candidata, Elena Ariño y "con la que guarda un gran parecido", comenta Mateo.

"¿Pensaba que nadie se iba a dar cuenta?", espeta, aunque admite que no le parece tan mal poner fotos de gente que no va en las listas porque, a veces, "le dan tanta caña al 'photoshop' que los candidatos no se parecen en nada", sentencia.