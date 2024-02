Dani Mateo descubre en El Intermedio a Xaime da Pena, el abogado de Lola Guzmán y la Plataforma 6F, que además fue el que defendió al agresor de Óscar Puente y el que pagó la lona de 'Desokupa' contra Pedro Sánchez.

En el vídeo sobre estas líneas, Mateo analiza a esta "estrella emergente de las protestas de los agricultores" y sus declaraciones sobre las movilizaciones, en las que asegura que la policía "golpeaba ancianos en la cabeza" y que había "niños entre gases lacrimógenos", además de afirmar que "para mi, las mujeres son iguales que los hombres". "La plataforma se llama 6M porque 8M ya estaba cogido", ironiza Dani, mientras Wyoming comenta que habría que cambiarle el nombre por "Xaime da Miedito".

Da Pena también sostiene que "se habla de que había agentes que no conocían el idioma español", a lo que el colaborador le responde asegurando que "igual los agentes no tienen el certificado básico de español, pero Da Pena tiene el 'advanced' de soltar bulos". "No solo traemos tomates de Marruecos, también los policías. Se empieza así y se acaba teniendo a policías transgénicos que no están ni la mitad de buenos que los nuestros", bromea.

Al escuchar a Da Pena 'amenazar' al Gobierno con "soltar animales por las carreteras", Mateo comenta irónico que "eso sí es poner a Sánchez en un jaque mate, a ver cómo hacemos que los policías se saquen primero de pastor".