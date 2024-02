Mientras continúan las protestas de los agricultores, Dani Mateo analiza a algunos de los líderes más peculiares de las protestas. Es el caso de Lola Guzmán, una de las líderes de la Plataforma 6F, cercana a Vox, que durante las manifestaciones se enfrentó a la policía, a los que llegó a decir que "os mató a pocos la ETA, hijos de p***". "Está claro que esta señora tiene muy buenas cualidades para ser agricultora, cada vez que abre la boca abona el campo", ironiza Dani.

Tras estas palabras, la Policía va a denunciar a Lola Guzmán por un posible delito de odio. Sin embargo, Dani se pregunta "¿contra quién?", porque durante las protestas siguió arremetiendo contra los agentes, a los que dijo que "os podéis ir a Chueca, que perdéis más aceite que Marlaska". "Suena rancio hasta para ella", reacciona el colaborador de El Intermedio, que en el vídeo sobre estas líneas le recuerda que "las únicas plumas que quedan mal son las del pájaro de la bandera de España".

Guzmán no es la única líder de extrema derecha peculiar, pues Diego Conesa, portavoz provincial de 6F, también ex de Vox, es un gurú de la alimentación vegetariana. Hace unos años, defendía el experimento, que aseguraba haber realizado él mismo, de comerse sus propios excrementos: "Según Conesa, la comida no pierde propiedades al pasar por el intestino", comenta Dani Mateo, que apunta irónico que "si mañana no se acaba el hambre en el mundo es porque sois todos unos exquisitos".