Tras la imputación de Zapatero
El consejo de Wyoming a Sánchez tras la imputación de Zapatero: "Tenga cuidado con lo que dice de él"
"Sánchez tiene plena confianza en Zapatero, si no pone la mano por él es porque se le ha achicharrado tantas veces que ya no tiene una mano, sino un garfio", destaca El Gran Wyoming en este vídeo.
Pedro Sánchez ha marcado la línea a seguir en su partido tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha mandado todo su apoyo- Sin embargo, el presidente del Gobierno ha pedido toda la colaboración con la justicia y todo el respeto a la presunción de inocencia.
"Ya lo veis, Sánchez tiene plena confianza en Zapatero", destaca El Gran Wyoming, que explica que "si no pone la mano por él es porque se le ha achicharrado tantas veces que ya no tiene una mano, sino un garfio". Por eso, El Gran Wyoming manda "dos consejos" a Pedro Sánchez: "Tenga cuidado con lo que dice de Zapatero y, sobre todo, tenga cuidado cuando cambie una rueda de su bici, que ya ha pinchado una rueda en Andalucía".
Por otro lado, Sandra Sabatés destaca que "la imputación de Zapatero ha acaparo toda la atención en la sesión de control", donde Sánchez ha anunciado que no habrá adelanto electoral y ha vuelto a protagonizar un duro choque con Feijóo. Tras ver este cruce de acusaciones, Wyoming destaca la "buena pregunta de Sánchez": "¿De dónde sacó Feijóo esa información que estaba bajo secreto de sumario?".
